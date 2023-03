Ha minacciato la sua ex con le armi e poi ha diffuso i filmati intimi su whatsapp.

Il personale di polizia di Alghero, coordinato dalla dirigente Claudia Gallo, ha proceduto all’arresto di un uomo di 47 anni, per atti persecutori e revenge porn, in esecuzione di un’ordinanza cautelare di custodia in carcere, disposta dal Gip del Tribunale di Sassari.

È successo nella mattinata del 13 marzo, quando la squadra di polizia giudiziaria del commissariato ha stretto le manette ai polsi dell’uomo, istruttore di body building.

Il provvedimento del Gip è stato adottato su richiesta del Pm a seguito di una dettagliata informativa presentata dal commissariato di Alghero che aveva raccolto la denuncia/querela presentata dalle persone offese e ha prontamente avviato le indagini e ha raccolto importanti e inequivocabili elementi a carico del querelato.

Non era la prima volta che succedeva. L’arrestato, in passato, precisamente verso la fine del 2021, era stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ad un’altra donna con la quale aveva avuto una breve relazione sentimentale. Relazione terminata a causa delle violenze, minacce ed atti e persecutori in danno della stessa.

Nel corso della perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti 3 pugnali e una pistola a gas compresso facilmente confondibile con una pistola autentica.

