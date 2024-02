Presto una sede moderna e funzionale per i vigili del fuoco di Alghero.

È arrivata anche l’ultima firma per la convenzione che porterà alla realizzazione del nuovo comando, un intervento atteso da diverso tempo, che ha avuto un iter lungo e complicato, seguito da vicino dall’Amministrazione comunale.

La stazione appaltante sarà presso il Provveditorato alle opere Pubbliche per la Sardegna in accordo col Ministero dell’Interno e la nuova caserma nascerà in una zona particolarmente strategica dal punto di vista della posizione, in località La Scaletta, facilmente raggiungibile da tutti i quartieri grazie alla nuova circonvallazione che lambisce il terreno dove sorgerà la struttura.

Attualmente i vigili del fuoco occupano un vecchio stabile nel quartiere della Pietraia.





