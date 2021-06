La città di Alghero si prepara alla stagione turistica ormai alle porte con una netta diminuzione dei casi di coronavirus. In base all'ultima comunicazione dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco, Mario Conoci, sono scesi a 17 i cittadini che stanno lottando contro il virus, di cui tre ricoverati in ospedale, due in meno rispetto all'ultimo bollettino. In calo anche le quarantene, che passano da sei a quattro.

Una curva dei contagi in discesa dal 15 aprile, quando si ebbe un picco di più di 250 contagi, per poi passare ai 233 del 22 aprile, ai 165 del 29 aprile, ai 95 del 6 maggio, ai 55 del 13 maggio, ai 43 del 20 maggio e ai 31 del 27 maggio.

In controtendenza, invece, Sassari, dove da alcuni giorni si registra una risalita dei contagi. Secondo l'ultimo bollettino diramato da Palazzo Ducale e dal sindaco Gian Vittorio Campus, sono salite a 60 le persone contagiate dal Covid-19 (cinque in più rispetto al precedente), di cui tre ricoverati in ospedale. Preoccupa anche il numero delle persone in quarantena, ora salito a 176.

Sempre sotto controllo la situazione in un'altra località turistica del Nord Sardegna: Castelsardo. Il borgo dei Doria non registra casi di coronavirus, mentre c'è un solo cittadino in quarantena.

