L’Istituto di istruzione superiore Angelo Roth di Alghero apre le porte a un percorso di autodifesa e di prevenzione del bullismo.

Il corso, destinato agli studenti alle classi quarte e quinte dell’indirizzo sportivo, sarà tenuto da Tiziano Francesconi, professionista e istruttore esperto, nonché direttore nazionale e membro Top Team della International Krav Maga, organizzazione israeliana leader mondiale nel settore della difesa personale.

«La scelta di inserire questa disciplina nei percorsi didattici – si legge in un comunicato - deriva dal fatto che la scuola rappresenta un contesto ottimale per la prevenzione di situazioni di rischio per soggetti in fasce d’età critiche e verso le quali è legittimo nutrire una particolare sensibilità. Inoltre, la difesa personale rappresenta uno strumento interdisciplinare, che coinvolge in particolare le scienze motorie e l’educazione civica».

Il corso prevede, oltre ad una didattica professionale sulle tecniche di prevenzione e difesa personale, un’attenta educazione ispirata a comportamenti e a stili di vita sani, rispettosi e collaborativi. Gli studenti acquisiranno elementi di anatomia e biomeccanica applicata allo sport affinché possano avere quanti più elementi a disposizione per una più efficiente e sicura attività motoria. Il formatore Francesconi dichiara di essere molto contento del progetto e di aver scoperto «una realtà come l’istituto Roth, dove, sin dal primo incontro, sono stati tutti disponibili e professionali». Metterà a disposizione i suoi studi e le esperienze per conferirle agli studenti, attraverso una mirata attività ludica basata su concetti etici e di difesa personale.

