Il Comune di Alghero ripropone la campagna per incentivare la sterilizzazione di cani e gatti con l'apertura di un nuovo bando per la concessione di contributi ai residenti (privati e agricoltori/allevatori professionisti) che non sono risultati assegnatari di analogo contributo nel corso del 2024.

Saranno prese in considerazione le domande provenienti da privati con attestazione ISEE 2024 del nucleo famigliare non superiore a 14.000 euro. (Sono esentati dalla presentazione dell'attestazione agricoltori e allevatori relativamente a cani femmina adibiti alla guarda di fondi rurali o delle greggi).

Il contributo, fanno sapere dagli uffici comunali, «non è concedibile per la sterilizzazione di gatti liberi e/o aggregati in colonia, per i quali è in fase di definizione un più ampio piano annuale di sterilizzazione».

La scadenza del bando è fissata per il prossimo venerdì 10 maggio. Tutti i dettagli con le prescrizioni e modalità di presentazione delle domande, sono disponibili nell'avviso pubblico scaricabile all'indirizzo https://www.comune.alghero.ss.it/it/servizi/ambiente/contributi/.

