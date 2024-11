Via libera al progetto per la riqualificazione di via Fratelli Accardo Artigiani, la strada cittadina recentemente acquisita al patrimonio demaniale di Alghero. Una via che per decenni è stata privata e dunque priva di servizi e manutenzione e che è finalmente diventata pubblica. La Giunta del sindaco Raimondo Cacciotto, su proposta dell’assessore alle Opere Pubbliche Francesco Marinaro, ha dato il suo benestare al progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) dei lavori di urbanizzazione. La previsione economica per i lavori ammonta a 400 mila euro e prevede una radicale trasformazione dell’attuale sterrato privo di illuminazione pubblica.

L’oggetto dell’intervento predisposto dagli uffici tecnici riguarda la strada, lunga circa 120 metri, in cui non sono presenti le reti delle acque bianche e nere e l’illuminazione pubblica. Per le reti elettriche e telefoniche sono al momento presenti dei pali per il collegamento delle utenze con dei cavi “volanti”: una situazione di forte disagio più volte segnalata dai cittadini. Le opere prevedono la ricostruzione dei marciapiedi per tutta la lunghezza della via F.lli Accardo, la realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali e l’asfaltatura della sede stradale. <L’Amministrazione sta dedicando priorità a un’opera che i residenti attendono da tanto tempo - afferma il sindaco Raimondo Cacciotto - ed è per questo che stiamo lavorando al reperimento delle risorse per dare presto continuità tra la progettazione e la realizzazione dei lavori, per cui candideremo il progetto ad appositi e imminenti bandi per l'ottenimento dei fondi>. Le aree oggetto d'intervento sono state cedute per obblighi urbanistico-edilizi con una convenzione del gennaio 2024. La strada si collega a sud alla via Carrabuffas dove si allarga fino a raggiungere i 40 metri, mentre a nord prosegue verso le nuove costruzioni realizzate in tempi recenti, arrivando a una larghezza di 15 metri circa. Su entrambi i lati si sono creati nel corso degli anni spazi per veicoli, come nella zona di intersezione con via Carrabuffas che è utilizzata alla stregua di un piazzale per la sosta delle vetture, creando una possibile situazione di pericolo per la viabilità.

