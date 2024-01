Nuovi servizi per il cimitero di Alghero per andare incontro alle esigenze e alle richieste dei parenti dei defunti.

La Quinta Commissione presieduta da Christian Mulas si riunirà questa settimana e per la prima volta invita ai lavori le agenzie funebri. «Non era mai successo - tiene a rimarcare il presidente della commissione consiliare - ed è un passo importante perché intendiamo coinvolgerle per redigere il nuovo regolamento consiliare. In quella occasione dovremo necessariamente tenere conto delle segnalazioni dei cittadini su problematiche ed eventuali migliorie da apportare».

Una di queste è mettere a disposizione almeno un mezzo elettrico che permetta alle persone anziane, portatrici di disabilità o con difficoltà motorie di raggiungere agevolmente le varie aree del Campo Santo. Una proposta che verrà portata in commissione e per la quale sarà indispensabile trovare le risorse necessarie.

Sempre in sede di commissione si parlerà della possibilità di installare in vari punti della città delle apposite bacheche nelle quali affiggere i manifesti funebri. «Con l’attuale sistema - sottolinea Mulas - alle prime piogge i manifesti molto spesso si staccano dai punti di affissione, andando a finire sui marciapiedi e pregiudicando il decoro della città».

