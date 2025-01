Fa discutere, ad Alghero, la procedura d'acquisto con cui l'amministrazione comunale intende acquisire, da una società privata, 200 ettari di terreni nel cuore del Parco Regionale di Porto Conte. Il Comune ha sottoscritto un preliminare che scadeva il 31 dicembre, data entro cui sarebbe dovuto avvenire il passaggio definitivo di proprietà. Così invece non è stato e la cosa ha scatenato la reazione dell'opposizione.

Forza Italia lamenta uno scarso coinvolgimento del Consiglio comunale. L'accordo sarebbe poco chiaro. Costo dell'operazione 400.000 euro a carico del comune catalano con un 50% legato ad un progetto inserito in un bando della regione, non ancora definito, che sta facendo slittare i tempi. «La società milanese – rilancia la maggioranza – ha già concesso una proroga dei termini e siamo in attesa che l'assessorato regionale all'Ambiente faccia la sua parte».

Nel video le nostre intervisite a Marco Tedde, consigliere comunale di Forza Italia, e all'assessore alla Programmazione di Alghero, Enrico Daga.

