Pubblicato l’avviso per l’assegnazione di un incarico provvisorio di pediatra di libera scelta per l’ambito numero 3 Alghero-Olmedo.

La Medicina Convenzionata di Ares Sardegna, su richiesta della Asl di Sassari, è corsa ai ripari per cercare di trovare una soluzione in merito agli 800 bambini che dal primo novembre si ritroveranno senza assistenza sanitaria, dal momento che una delle tre pediatre in servizio nel territorio andrà in pensione.

La direzione del Distretto Socio Sanitario di Alghero, di concerto con la Direzione Aziendale della Asl n. 1, fa sapere che l’avviso per assegnare l’incarico provvisorio non ha scadenza e che per ridurre il disagio si è deciso anche di derogare al massimale degli iscritti per i bambini della fascia d’eta 0-6 anni, così da dare una risposta immediata, anche se provvisoria, alle famiglie del territorio.





