L’Istituto Alberghiero di Alghero ha concluso il progetto “Diamo una mano” che ha consentito agli alunni di collaborare con la Caritas Diocesana Alghero-Bosa.

Un’attività inquadrata nei percorsi Pcto, l’alternanza scuola-lavoro, che si è svolta nell’arco di una intero anno scolastico con l’approvazione del direttore della Caritas, diacono Franco Deiana.

«Il servizio mensa della Caritas si basa sul principio più semplice e diretto della solidarietà e dell’accoglienza: cucinare per gli altri, condividere e ospitare. Valori antichi e diffusi in tutte le culture del mondo», si legge in una nota. «La scuola – commenta il dirigente Vincenzo Scanu – ha fatto propri questi principi e ha ritenuto importante dare ai propri alunni l’opportunità di conoscere il mondo del volontariato, offrendo loro nuovi stimoli culturali, ampliando la visione dell’attuale società civile, educando all’osservanza delle regole, alla legalità e al rispetto delle differenti culture che rendono sempre più complesso e articolato il mondo del lavoro».

La conclusione del progetto è stata preceduta da un incontro conviviale di raccolta fondi fortemente voluto da Ermanno Pirinu, responsabile del progetto. Un’iniziativa che si è svolta a marzo con il supporto degli chef Cristiano Andreini, Antonio Demontis, Salvatore Fortunato e delle aziende Accademia Olearia Fois e Cantine Santa Maria La Palma.

