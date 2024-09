“Nati per ridere” è il titolo, anche se forse sarebbe stato meglio Nati per far ridere. Nell'ambito del festival nazionale di Clownterapia che si tiene a Sassari, il CineTeatro Astra ospiterà sabato alle 18.30 lo spettacolo dei clown in corsia. Ci saranno clown da tante regioni d’Italia, tutti in città per festeggiare i 20 anni dell’associazione sassarese HappyClown.

Lo spettacolo è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza. Sul palco, presentati dall’attore e regista sardo Ignazio Chessa, si esibiranno clown professionisti e non, artisti appartenenti a diverse associazioni di clownterapia nazionali. Special guest il clown americano Michael Christensen, inventore della clownterapia e fondatore, a New York, della prima unità speciale di clown dottori "The Clown Care Unit".

Ci saranno Rodrigo Morganti, il primo clown dottore in Italia, direttore artistico della Fondazione Dottor Sorriso che si esibirà in un numero di giocoleria; Roberto Flangini con la magia comica nello “Spettacolo di escapologia”; Pietro Olla con un numero circense classico; Daniele Guaragna e il suo Teatro comico di figura de Il Giardino dei Pupazzi; Massimiliano Maiucchi alias Jully, il Re dei Citrulli, e il suo magico mondo delle letture animate; Ginevra Sanguigno che si esibirà in una gag dal titolo “ Clown, Voce Organetto”; Evaristo e Fede, di Dottor Clown Italia che porteranno sul palco “Il dottore specialista in otorino laringo iatria”; e la performance di mimo di Raj, che ha conosciuto la clownterapia durante la sua infanzia vissuta in un orfanotrofio in India e oggi, da 11 anni, è volontario “naso rosso”.

