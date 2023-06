La sala convegni del Parco nazionale dell’Asinara ospita la terza edizione di “Vivere la Musica”, evento organizzato dal Coro Polifonico Turritano, in programma sabato 17 giugno alle ore 18 a Porto Torres, per condividere pagine musicali del gruppo corale fondato 64 anni fa, con alle spalle oltre milleseicento concerti in Italia e in Europa.

La manifestazione nasce in collaborazione con la Federazione regionale sarda associazioni corali e con la Feniarco, per un concerto che vede protagonisti proprio il Coro Polifonico turritano, diretto dal maestro Laura Lambroni, impegnato da oltre sei decenni di passione a diffondere la cultura della musica corale seguendo l’insegnamento del fondatore, il maestro don Antonio Sanna.

Questa volta la cornice di quella che sarà una vera festa della musica è la sede del Parco nazionale, in via Ponte Romano, un modo per esprimere il rapporto tra la musica e la natura, tra le note suggestive del repertorio dell’ensemble turritana e l’atmosfera che racconta l’isola.

