Solo 1.500 accessi alla Pelosa, la splendida spiaggia di Stintino che conferma il numero chiuso anche per la prossima stagione. Ma l'amministrazione comunale ha introdotto importanti novità relative al periodo di ingresso con pagamento del ticket: la concessione del servizio verrà assegnata dal primo giugno al 31 ottobre e non più fino al 30 settembre.

Un cambio di passo deciso dal Comune per allungare la stagione e fermare il sovraffollamento anche nei mesi in cui le temperature concedono ancora ai bagnanti di godere delle giornate di sole. Nella gara aperta per l'affidamento in concessione del servizio con ingressi limitari dalle 8 alle 18, cambiano anche le regole di prenotazione.

Nel bando pubblicato di specifica che il 50 per cento dei posti sulla spiaggia potranno essere prenotati non appena dal momento dell'avvio del servizio, mentre l'altra metà anche 48 ore prima per dare la possibilità ai turisti ritardatari di trovare spazio e godere di un posto al sole nel tanto ambito arenile. Restano ferme le regole per garantire il rispetto e la tutela della dune contro l'erosione del litorale e la distrizione delll'ambiente marino. Pertanto i bagnanti dovranno attenersi ad usufruire i servizi negli appositi spazi disponibili.

