Il Carnevale di Bonorva non è solo una sfilata di maschere, ma una festa di grande tradizione creatività. Anche in questa edizione 2025 la famiglia Angius mette in palio il Premio Pischittu, una maschera veneziana in ceramica offerta in ricordo della figura indimenticabile, Battista Angius, noto Pischittu, una persona speciale che animava il Carrasegare Bonorvesu realizzando carri allegorici, sempre nuovi e diversi, frutto di una grande fantasia e creatività e della conoscenza dei mezzi meccanici.

Il premio speciale va alla sua memoria e verrà consegnato a chi si distinguerà per la originalità e la creatività del carro e delle maschere. Dal 27 febbraio al 4 marzo 2025, le strade del paese si trasformeranno in un palcoscenico di colori, musica e allegria con il Carrasegare Bonorvesu. Maschere originali, carri allegorici e gruppi in costume animeranno le vie, dando vita a uno spettacolo unico, dove l’identità locale si fonde con la voglia di divertimento.

Ogni anno, il carnevale di Bonorva sorprende con la sua ironia e la sua capacità di reinventarsi, mantenendo viva una tradizione che coinvolge tutta la comunità.

