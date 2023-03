Dopo un anno di indagini gli agenti della Questura di Sassari hanno arrestato un giovane di 29 anni, ritenuto responsabile di una serie di scippi e rapine avvenute in città.

Almeno tre gli episodi che gli vengono contestati, alcuni caratterizzati da particolare violenza.

Il 26 luglio scorso, ad esempio, il giovane avrebbe aggredito un’anziana signora, all’uscita dal mercato civico, dunque in pieno giorno, gettandola a terra con una spinta, per poi sottrarle la borsetta.

Lo scorso febbraio, invece, aveva sorpreso un’altra persona che stava rientrando in casa, l’aveva afferrata per il collo e poi le aveva puntato contro una pistola. La vittima aveva però opposto resistenza e nella colluttazione era anche partito un colpo, che per fortuna non era andato a segno.

Anche in un terzo caso l’uomo aveva aggredito la sua vittima sull’uscio di casa, una “tattica” dunque collaudata da parte del malvivente.

Nel corso delle indagini, raccogliendo le testimonianze, i poliziotti della Squadra Mobile hanno ricostruito l’identikit del giovane, poi riconosciuto dalle vittime in alcune fotografie.

Una volta raccolti indizi sufficienti, gli agenti hanno quindi rintracciato il 29enne, facendogli scattare le manette ai polsi.

L’uomo si trova ora rinchiuso nel carcere di Bancali, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

(Unioneonline/l.f.)

