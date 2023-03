Un ufficio di polizia all’interno del pronto soccorso del Santissima Annunziata di Sassari per tutelare il personale sanitario dalle aggressioni sempre più frequenti negli ospedali.

Lo ha deciso la Questura di Sassari che, per soddisfare la necessità di implementare le attività dei posti di Polizia nelle strutture sanitarie in Italia, a partire da lunedì 20 marzo ripristinerà il presidio presso il pronto soccorso di Sassari per prevenire ed eventualmente reprimere le aggressioni fisiche e verbali e i casi di maltrattamento al personale sanitario.

Il servizio sarà operativo dalle 8 per l’intera giornata, mentre il servizio notturno sarà garantito dalle ronde delle Volanti e da un numero interno che collega direttamente il Pronto soccorso con la sala operativa qualora si renda necessario un intervento.

La Questura ha ritenuto opportuno trovare una soluzione adeguata per preservare il personale medico da eventuali problemi con gli utenti e garantire maggiore sicurezza all’interno del pronto soccorso.

Il grave problema del fenomeno delle aggressioni nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari era stato sollevato dal presidente dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Sassari, Nicola Addis, che aveva chiesto un intervento immediato per prevenire e punire tali comportamenti.

© Riproduzione riservata