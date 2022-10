Di uno si sa già il nome e il cognome. L'altro, il complice, avrebbe le ore contate.

È caccia ai due uomini che ieri pomeriggio, in sella a uno scooter, sono apparsi in via XX Settembre, in pieno centro di Alghero, per aggredire a colpi di pistola e martello un 35enne. È successo nei pressi di un bar, in una delle vie più trafficate e in pieno giorno.

I carabinieri della Compagnia di Alghero hanno sentito alcuni testimoni e anche la stessa vittima, tuttora ricoverata all’Ospedale Civile con una ferita da arma da fuoco sulla guancia (il proiettile è entrato e uscito) e una alla gamba, inferta probabilmente da un colpo di martello. Mentre uno dei due centauri è rimasto in sella alla moto, infatti, l’altro sarebbe sceso per affrontare il 35enne in un litigio sfociato poi in un tentato omicidio.

Gli avventori di un vicino pubblico esercizio hanno riferito di aver sentito prima urlare, poi una serie di scoppi, come un rumore di spari, almeno sei. I due in moto hanno fatto perdere le proprie tracce lasciando il ferito a terra. I soccorsi sono arrivati subito. L’uomo è stato trasportato all’ospedale: non è mai stato in pericolo di vita. I militari hanno raccolto tutti gli elementi utili alle indagini che dovrebbero essere ormai a una svolta.

