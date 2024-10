Il sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto commenta l’esito del bando della continuità territoriale che ha visto due compagnie aeree presentare offerte sui voli per Roma e Milano, Ita e Volotea.

«La presenza di offerte presentate da due compagnie per le tratte in continuità territoriale da Alghero per Roma e Milano è da accogliere con favore, ma è chiaro che bisogna lavorare per superare le criticità che hanno determinato il progressivo allontanamento delle compagnie dallo scalo di Alghero. Confidiamo, in prospettiva, nella Regione e nella nuova continuità territoriale, per garantire il diritto alla mobilità dei sardi, che deve restare in cima all’agenda politica a tutti i livelli. È tempo, per il Nord Ovest della Sardegna, di agire in un’ottica di rete metropolitana e lavorare tutti insieme per gettare le basi di un sistema in grado di fornire ai residenti dell’Isola il diritto a potersi spostare da e per la Sardegna in modo paritario a chi non vive la condizione di insularità e di colmare questo gap di mobilità».

«C’è da evidenziare – prosegue il primo cittadino – che le risultanze di oggi sulla partecipazione alla gara sono legate all’importante lavoro dell’Assessorato regionale per rendere più appetibili le tratte alle compagnie aeree, dopo che il precedente bando era andato deserto. La scelta della Compagnia Aeroitalia annunciata in data odierna di lasciare lo scalo di Alghero, inoltre, è quindi la logica conseguenza dell’intenzione già dichiarata a giugno 2024 e palesata definitivamente con la mancata offerta in sede di gara».





