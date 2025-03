Dal 30 marzo aprirà ad Alghero un nuovo ufficio recapito del Patronato 50&PiùEnasco, uno spazio che rappresenta un importante passo avanti per la città, che offre un'ampia gamma di servizi ai cittadini. Il Sistema 50&Più, che nasce all’interno di Confcommercio Imprese per l’Italia, mette a disposizione nell’ufficio di via Cagliari 16 i propri esperti in ambito previdenziale con l’obiettivo di semplificare la vita alle persone, offrendo consulenze personalizzate e risposte concrete per ogni esigenza. Il Patronato 50&PiùEnasco è a disposizione, infatti, per offrire una consulenza previdenziale qualificata volta a tutelare i diritti dei cittadini, a individuare la migliore soluzione pensionistica. Offre, inoltre, assistenza e consulenza per le prestazioni erogate dall’INPS e da altri Enti come pensioni e contributi, supplemento di pensione, sostegno alla famiglia (maternità, assegno unico), invalidità civile e Legge 104, sostegno al reddito (disoccupazione, assegno sociale).

50&Più è già presente a Sassari dove offre una vasta gamma di servizi al cittadino. Oltre all’assistenza del Patronato, offre un qualificato servizio fiscale. Grazie a 50&PiùCaf, infatti, è a disposizione per tutti gli adempimenti che il Fisco richiede durante l’anno (dichiarazione dei redditi mod. 730 e mod. Redditi PF, Successioni, IMU) e fornisce assistenza e consulenza anche nel campo delle agevolazioni sociali (ISEE, Red, Inv/Civ, Reddito di cittadinanza). Per avere maggiori informazioni sulle modalità di erogazione dei servizi e per concordare un appuntamento presso il nuovo ufficio recapito 50&Più di Alghero è possibile contattare il numero 079951867.

