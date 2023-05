In occasione della Giornata Europea Natura 2000 il Comitato Punta Giglio Libera ha organizzato per giovedì 25 maggio alle 18.30 ad Alghero nella sede dell’Università della Terza Età, salone ex Seminario via Sassari 179, un incontro di studio sulla tutela delle biodiversità con vari esperti.

Dopo i saluti di Elena Pittau, presidente dell’associazione Punta Giglio Libera - Ridiamo Vita al Parco, seguiranno le relazioni di Paolo Fois, professore emerito di Diritto Internazionale all’Università degli studi di Sassari (“La Rete Europea Natura 2000 nel quadro dei principi internazionali sulla conservazione della Biodiversità”) e del biologo Antonio Torre (“Viaggio nella Rete Natura 2000 a trent'anni dalla sua costituzione”). Quindi il dibattito.

Coordinerà Antonio Farris dell'Associazione SardegnAmbiente Alghero.









