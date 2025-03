Ancora un weekend di festa con Lo Carraixali de l’Alguer che propone il clou del cartellone di successo dedicato alle feste in maschera in città e nelle borgate.

Tutto è pronto per il Carnevale dei Bambini, in programma da sabato pomeriggio, a partire dalle 15, con la grande parata “Ragazzi in Scena – "Fiabe classiche, moderne e letteratura" pronta ad invadere le strade e le piazza della città, con partenza da via Vittorio Emanuele ed arrivo in piazzale della Pace, dove è prevista la grande festa finale con distribuzione di frittelle ai partecipanti, grazie alla collaborazione dell’alberghiero di Alghero.

L’evento è patrocinato dal Comune, dalla Fondazione Alghero, con il contributo della Regione che ha deciso di finanziare gli eventi del Carnevale nell’Isola attraverso un apposito bando della Legge Regionale n° 7 del 1955 e grazie alla quale ad Alghero sono arrivati 45 mila euro.

Lo Carraixali de l’Alguer si concluderà domenica 9 marzo con WW il Carnevale e le sue Pentolacce.

Nata nel 1982, “Ragazzi In Scena: la sfilata in maschera delle scuole dell'infanzia ed elementari”, è diventata il simbolo di "Alghero Città del Carnevale dei Bambini": con circa 3 mila partecipanti tra alunni, insegnanti e genitori, la sfilata rappresenta una vera festa di comunità, promuovendo temi educativi come la storia, la geografia, il rispetto dell’ambiente e la cultura del riciclo.

L’evento, organizzato in collaborazione con le scuole, riflette l’impegno per una città a misura di famiglia. Il coordinamento e la direzione artistica dell’evento è a cura di RM Management. Domenica 9 marzo, dalle 16.30 in piazza Sulis, appuntamento con WW il Carnevale e le sue Pentolacce, il tradizionale gioco della pentolaccia in piazza, con racconti e sorprese per i più piccoli.

A dare il via alla festa, lo spettacolo teatrale interattivo ispirato a un racconto orale tipico della Sardegna, "La fiaba di Peppédda e su Piràstru", subito dopo l’estrazione dei biglietti che serviranno per partecipare al gioco delle Pentolacce, che prevede la partecipazione attiva del pubblico e la vincita di quattro diverse tipologie di premi. Lo spettacolo è curato dell’associazione culturale La Nuova Piccola Compagnia.

