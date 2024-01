Proseguono ad Alghero gli eventi legati al Cap d’Any 2024. Si va verso l’Epifania in una città che mantiene la sua tradizione con l’iniziativa della befana in piazza Pino Piras insieme ai vigili del fuoco per un appuntamento di puro divertimento per bambini e adulti.

Sabato 6 gennaio saranno in tanti ad attendere la vecchina dei vigili del fuoco del comando provinciale di Sassari, “Antonietta”, una Befana brutta ma simpatica.

Con l’aiuto dei caschi rossi di Alghero e la sua scopa, porterà una montagna di caramelle per la gioia dei bambini presenti in piazza.

Quest’anno l’iniziativa verrà dedicata al vigile del fuoco Rino Tedde scomparso qualche anno fa. Per i colleghi del distaccamento di via Napoli ad Alghero «è il minimo che possiamo fare perché Rino, oltre che capo reparto V.V.F, compresi alcuni impegni politici, è stato il pioniere per quanto riguarda impegni sociali rivolti soprattutto ai bambini, tramite l’associazione dei vigili del fuoco in pensione. Ciao Rino ci impegneremo al massimo come facevi tu per la riuscita dell’evento».

Una manifestazione organizzata con la collaborazione della Piccola Compagnia, il patrocinio del Comune di Alghero e il supporto della Fondazione Alghero.

