Visite guidate, lezioni teoriche, proiezioni di video arte, presentazione di reportage e cortometraggi, installazioni, allestimenti scenografici, aule aperte con i lavori di fine corso, laboratori in diretta. Programma ricco per l'Open Day che si apre domani alle 10 all'Accademia di Belle Arti Mario Sironi di Sassari. Due le sedi: quella storica di Via Duca degli Abruzzi e il Mas.Edu in via Piga. L'Open Day andà avanti sino alle 19-19.30.

Non verrà utilizzata invece l'Ex.Ma, “riaperta” il 21 marzo alla presenza del sindaco Campus e dei vertici dell'accademia, ma non ancora pronta ad accogliere gli studenti. Si spera che i lavori siano ultimati in tempo per l'apertura dell'anno accademico 2024/25.

L’Accademia “Mario Sironi” può vantare una proposta formativa articolata e completa capace di legare tradizione e innovazione: corsi triennali di I livello in Nuove Tecnologie dell’Arte, Decorazione, Didattica dell’Arte, Grafica, Pittura, Scenografia, Scultura, Arte del Cinema e Tecnologie dell'Audiovisivo; corsi biennali di II livello in Grafica d’Arte e Progettazione, Pittura, Cinematografia Documentaria, Decorazione, Didattiche dei Territori e Comunicazione Globale, Scultura Monumentale e Arte Pubblica, Teatro e Costume per lo Spettacolo; corso quinquennale a ciclo unico di Restauratore di beni culturali Profilo PFP 1 - Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell’architettura.

