Partirà venerdì 17 febbraio, nella Biblioteca comunale di Villanova Monteleone, un corso di lingua e cultura sarda che fa parte del Progetto dello sportello linguistico “Sa limba sarda in sos ufìtzios e in totue”, annualità 2021, gestito dall'istituto di Studi e Ricerche Camillo Bellieni di Sassari e con i comuni di: Villanova Monteleone, comune capofila, Olmedo, Monteleone Rocca Doria, Romana, Mara, Padria.

Un corso per approfondire la conoscenza della lingua sarda, la morfologia, la sintassi e le norme ortografiche della LSC.

Livello A2, durata 30 ore, il corso può essere seguito in presenza nella Biblioteca comunale oppure on line su Skype, il venerdì dalle 16.30 alle 19.00. La partecipazione è gratuita.

Per ulteriori informazioni e per iscriversi è possibile inviare una mail a: istitutobellieni@gmail.com

