Il Comune di Valledoria ha dato il via alla manifestazione “La Ciaccia Summer Fest 2024”, tre giornate di musica e spettacoli, a partire da stasera 23 agosto e fino a domenica 25 sempre dalle 21.30, in compagnia di artisti come i Modena City Ramblers e il dj Omar, mentre sabato 24 sarà la volta della tribute band Queen in Rock, a seguire Fabrizio Deliperi.

Domenica in scena sul palco allestito in piazza del Mare, località la Ciaccia, il gruppo Blue Mud Cry seguito da The Shakin’s Apes e infine Lobe che concluderà la serata. Da domani anche la mostra di quadri dell’artista Carla Mundo, una esposizione che sarà allestita presso i locali dell’Infopoint, in corso Europa, nel centro della località turistica.

Da domani, sabato 24 agosto, al 22 settembre, dalle ore 19 alle 23, la mostra “L’arte di Carla” sarà esposta al pubblico. Le origini della pittrice hanno influenzato i suoi lavori portandola a ritrarre paesaggi marini. Il suo percorso artistico si è sviluppato con un’analisi interiore che l’ha portata a voler ritrarre la figura della donna nella sua introspezione e intimità.

