Entrano nel vivo gli eventi e le manifestazioni organizzate a Valledoria in occasione del Natale. In paese l'amministrazione comunale ha già inaugurato il villaggio di Natale, la cui prossima apertura è in programma il 23 dicembre dalle dalle 15.30 alle 18.30 e dalle 19 alle 20.30 ai giardini di piazza Padre Pio, con ingresso libero e la possibilità di accedere ad interessanti laboratori gratuiti.

Tutto pronto per il 23 dicembre dalle 18 per la notte bianca in Corso Europa, tra elfi, animazione, street food, zucchero filato, zampognari e launeddas ci sarà spazio anche per fare due chiacchiere e una foto con Babbo Natale. Per un momento atteso dai più piccoli.

Spazio, sempre in Corso Europa, il 30 dicembre – sempre dalle 18 - per iniziare a salutare il 2022 in una serata ricca di musica, street food e con un coloratissimo spettacolo di luci. Sarà poi il momento di chiudere i festeggiamenti il 6 gennaio con musica e intrattenimento in occasione dell'Epifania.

Gli appuntamenti sono organizzati dall’amministrazione comunale insieme al Centro Commerciale Naturale di Valledoria, la Proloco Valledoria, l'Associazione Ampurias e la Biblioteca Comunale.

