"Un Natale fuori Comune" è la denominazione che l'amministrazione comunale di Usini guidata dal sindaco Antonio Brundu ha voluto dare agli eventi natalizi promossi in collaborazione con la Consulta delle associazioni di Usini e le associazioni partners.

Si comincerà il 2 dicembre alle 18, all'auditorium, con una gara di canti sardi logudoresi che vedrà protagonisti i cantadores Tino Bazzoni, Gianni Denanni, Roberto Murgia, Antonio Carboni e Miriam Fiori accompagnati alla chitarra da Nino Manca e alla fisarmonica da Graziano e Alberto Caddeo.

Il 7 dicembre, alle 17.30, spazio a "I presepi di quartiere" organizzato dalla Consulta giovanile che sarà arricchito dallo spettacolo dei trampolieri luminosi offerto dall'amministrazione comunale.

L'8 dicembre alle 17.30, in piazza Conciliazione, ci sarà l'accensione delle luminarie. Seguirà, alle 18, all'auditorium, l'inaugurazione di due defibrillatori.

Il 9 dicembre, alle 19, ancora l'auditorium ospiterà l'evento dal titolo "Vini da ascoltare, poesie da bere" a cura della Pro loco, mentre il 14 dicembre alle 18, la sala consiliare del comune ospiterà la presentazione del libro "L'abito tradizionale maschile e femminile usinese: 36 anni di ricerca". In programma anche una mostra sull'antico vestiario.

Il 16, organizzata dalla Pro loco, torna la manifestazione "Ajò a Ippuntare". Il 17 dicembre dalle 15 alle 19, presso il parco lavatoio, sarà allestito il "Villaggio di Babbo Natale".

Il 21 dicembre, alle 20, si ritorna all'auditorium per "Il concerto di Chennai" organizzato dalla Consulta giovanile. Il 23 dicembre, sempre all'auditorium, andranno in scena lo spettacolo e laboratori per bambini "Alla ricerca di Babbo Natale" a cura di GT Sporting e Social & Sport. Il 24 , dalle 15 alle 17, il parco lavatoio sarà il teatro dell'arrivo di Babbo e Mamma Natale con gli elfi magici che porteranno i doni. Dal 27 al 29 dicembre e dal 3 al 5 gennaio, è in programma "Natale in sport al palazzetto!!!" organizzato da Msp Italia, GT Sporting e Social & Sport. Gran finale il 6 gennaio alle 18.30, presso l'auditorium, con "Musica sotto le stelle sotto l'albero e in apertura del cinquantesimo anno del Coro di Usini". Oltre ai padroni di casa, si esibiranno il "Coro Polifonico Turritano", il coro polifonico "S'Amistade" di Semestene e il coro "Joyful Soul Ensemble" di Sassari che saranno presentati da Emanuela Sassu. La madrina della serata darà la cantante Cecilia Concas.

© Riproduzione riservata