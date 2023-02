L’Amministrazione Comunale di Uri ha costituito lo sportello di prossimità al fine di ospitare, in modo temporaneo, servizi offerti da enti, sindacati e associazioni dislocati in territori diversi per renderli accessibili e fruibili ai cittadini uresi.

Potranno aderire allo sportello di prossimità i soggetti non aventi scopo di lucro, che offrano servizio e prestazioni a titolo gratuito, senza la richiesta di alcun rimborso spese, che non abbiano sede operativa nel territorio di Uri e che offrano servizi di tipo sanitario, sociale culturale e/o di consulenza.

Tutti i soggetti interessati potranno presentare domanda, utilizzando l’apposito modulo, entro le 11.30 del 3 marzo allegando il documento d'identità del richiedente e la copia del codice fiscale.

La domanda potrà essere trasmessa solo ed esclusivamente a mano, all'ufficio protocollo del Comune di Uri dalle 8.30 alle 11.30, via mail all'indirizzo di posta elettronica protocollo@comune.uri.ss.it oppure via pec all'indirizzo protocollo.uri@pec.comunas.it .

Lo sportello di prossimità sarà ospitato nella sala numero uno de “S’iscola Etza” e sarà attivo per sessanta ore mensili, cinque giorni alla settimana, in orario mattutino.

Qualora, a parità di requisiti di adesione, non fosse possibile ammettere tutti i soggetti richiedenti, verrà redatta apposita graduatoria tenendo conto delle finalità dei servizi offerti. In particolare, si dovrà tener conto delle seguenti priorità, come fanno sapere dal comune: finalità di tipo sanitario, finalità di tipo sociale e altre finalità. A parità di priorità verrà considerata la data ed il numero di protocollo dell’istanza.

Tutti i soggetti ammessi saranno tenuti alla sottoscrizione di una convenzione per l’utilizzo dei locali comunali.

