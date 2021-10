Il nuovo sindaco di Uri, Matteo Emanuele Dettori, vincitore delle ultime elezioni comunali con la lista “Uri prima di tutto”, ha reso noti i nomi di coloro che andranno a comporre la Giunta comunale.

Francesco Murru, che ricoprirà anche l'incarico di vice sindaco, è stato nominato assessore all'Agricoltura, Ambiente, Ecologia, Polizia rurale e Grandi eventi.

Antonio Michele Fiori si occuperà di Lavori pubblici, Efficientamento energetico e Protezione civile, mentre Anna Elisabetta Cirroni di Servizi sociali e Pubblica istruzione.

Virginia Mura sarà, invece, la consigliera delegata ai Servizi per l'infanzia e a sostegno della famiglia; Anna Maria Careddu sarà la delegata alle Fragilità e Inclusione. Infine Pietro Alvau, che sarà anche il capogruppo di maggioranza, sarà il consigliere delegato per Decoro urbano, Verde urbano e Urbanistica. Andrea Russo sarà l'assessore allo Sport, infrastrutture sportive, associazionismo e attività produttive.

Dettori ha deciso di tenersi Cultura, Turismo, Politiche giovanili, Bilancio e Personale.

Matteo Emanuele Dettori (foto da @facebook)

“Lo abbiamo sempre detto e continueremo a ribadirlo con orgoglio: ha vinto il gruppo – queste le parole del primo cittadino –. Questa vittoria è di tutti i 13 candidati, nessuno escluso. Da questo principio è stata pensata la giunta con tutti gli incarichi, dove tutti contribuiranno alla realizzazione dei punti programmatici secondo le proprie competenze e sensibilità. Siamo sulla strada giusta”.

A MUROS – Il sindaco di Muros Federico Tolu, unico candidato in corsa alle ultime elezioni comunali, ha ufficilizzato i nomi dei componenti della Giunta comunale. Il consigliere Davide Milia, che sarà anche il vice sindaco, sarà anche assessore con delega in materia di Lavori pubblici. Il consigliere Roberta Pinna, sarà invece assessore con delega in materia di Servizi sociali, mentre il professor Antonio Gioele Lumbau è stato nominato assessore esterno con delega alla cultura.

Del gruppo di lavoro faranno parte anche i consiglieri Manuel Dessole e Vittoria Merella, che si occuperanno di politiche per il decoro urbano, il consigliere Delia Guastamacchia, che avrà le politiche giovanili e l'innovazione tecnologica, il consigliere Marco Pinna, che avrà il compito di curare le politiche per l'ambiente e l'agro, così come il consigliere Nicoletta Pinna i rapporti con le associazioni. Ai consiglieri Gianluca Porqueddu e Ornella Quadu spetteranno, rispettivamente, le politiche per le attività sportive e rapporti con le istituzioni scolastiche.

“Una grande squadra all’altezza di affrontare le grandi sfide che ci attendono in questi cinque anni di legislatura – queste le parole del primo cittadino -. Al Consiglio comunale e alla nuova Giunta va il mio augurio più sincero, con l’obiettivo di lavorare sempre per il bene di tutta la comunità che ci ha affidato questo delicato ruolo di responsabilità”.

