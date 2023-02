Si è conclusa, a Torralba, l'installazione delle due postazioni con defibrillatori Dae, una nei pressi della biglietteria del nuraghe Santu Antine, l'altra in Piazza Manzoni, due luoghi ad alta frequentazione che permettano la più immediata e semplice fruibilità a chiunque ne abbia necessità.

«Un terzo defibrillatore verrà invece custodito nella casa comunale, restando a disposizione per le manifestazioni pubbliche di enti, comitati, associazioni sportive e altri», spiegano gli amministratori del paese del Meilogu.

Inoltre saranno attivati i corsi di formazione, disostruzione infantile e BLS-D (Basic Life Support Defibrillation), che permetteranno di acquisire competenze pratiche per l'utilizzo degli strumenti nelle manovre di primo soccorso.

«Altri piccoli passi per rendere il nostro paese sempre più vivibile e a misura d'uomo, in questo caso con un occhio di riguardo verso la tutela della salute pubblica», concludono dal comune amministrato dal sindaco Pier Paolo Mulas.

