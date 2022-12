Il Comune di Stintino sostiene la Consulta Giovanile, un organismo che con proposte e progetti potrà partecipare alla vita sociale della comunità, e alle attività culturali, sportive e turistiche del piccolo borgo.

Aperta alla collaborazione di tutti i ragazzi e ragazze tra i 16 e i 30 anni, avrà il compito di proporre ed elaborare progetti pensati per andare incontro alle necessità del tessuto sociale giovanile. La Consulta si è riunita per la prima volta venerdì scorso. Durante la prima assemblea è stato eletto presidente dell’assemblea Andrea Maddau e vice presidente Roberto Lintas.

L’assemblea è composta in totale da 12 consiglieri e rappresentanti fondatori. «Per il nostro Comune - ha dichiarato il sindaco Rita Vallebella - la costituzione della Consulta Giovanile è un atto importante. La nostra amministrazione, infatti, vuole dedicare una grande attenzione al tema delle politiche giovanili attraverso azioni di partecipazione attiva, aggregazione e inclusione, ma anche autonomia organizzativa e progettuale».

«La Consulta Giovanile - dichiara Giada Moschella, consigliere comunale con delega alle politiche giovanili - sarà un punto di riferimento importante per l'amministrazione comunale». L'obiettivo principale è quello di far sentire i giovani ascoltati dalle istituzioni attraverso percorsi democratici e partecipativi, in modo che possano esprimere le loro necessità e proposte.

«In questo modo, i ragazzi saranno parte attiva nel processo di partecipazione alle politiche amministrative – aggiunge Moschella - una conferma dell'attenzione che viene riservata ai giovani, che hanno un ruolo importante nel futuro della nostra comunità».

