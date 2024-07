Il calendario di Sorso Estate si arricchisce di eventi in programma dal 17 al 31 luglio. Dall’atteso Carnevale Estivo ad “Aspettando Calici di Stelle-Calici in cantina”, fino al teatro a Palazzo, e poi le letture e i laboratori per bambini in biblioteca, festeggiamenti in onore di San Pantaleo e "La festa dei Sapori - La Melanzana”, queste sono solo alcune delle iniziative ormai collaudate che ritornano nel paese della Romangia.

A partire da mercoledì 17 luglio, alle 10 la biblioteca comunale “S. Farina” presenta il Carnevale Estivo per bambini con lettura animata e laboratorio per i piccoli a partire dai 4 anni, aspettando il carnevale estivo. Giovedì 18, alle 21.30, teatro a Palazzo Baronale, con la Compagnia Teatro Sassari che presenta “Sarto per Signora”, mentre venerdì 19, alle 20 è previsto Aspettando Calici - Calici in cantina: Tenute Dettori (località Badde Nigolosu sulla provinciale 29).

Sabato 20, dalle 20 il Carnevale Estivo con la sfilata dei carri allegorici da via Cottoni a via Marina e, alle 23, il gran finale al Parco Vita. Mercoledì 24, alle 10, alla Biblioteca comunale l’evento “Animali fantastici e... come crearli?”, lettura animata e laboratorio per bambini dai 6 ai 13 anni; giovedì 25, alle 21.30, Teatro a Palazzo (Palazzo Baronale), la Compagnia Teatro Sassari va in scena con “La Brea”; venerdì 26, alle 20, Aspettando Calici - Calici in cantina: Cantina Nuraghe Crabioni (località Lu Crabioni); sabato 27, alle 18 in piazza San Pantaleo, festeggiamenti in onore di San Pantaleo con Santa Messa e processione. Sabato 27, alle 20, in via Cottoni, cultura e tradizioni con la "La festa dei Sapori - La Melanzana” e infine mercoledì 31, alle 10, alla biblioteca comunale Aspettando Calici di Stelle, laboratorio creativo con materiale di riciclo, per bambini dai 6 ai 13 anni.

