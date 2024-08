Manca poco all’evento più atteso dell’estate a Sorso, ispirato quest’anno al tema “I giovani, la musica e il buon vino”.

Sabato 10 agosto alle ore 20, Calici di Stelle 2024 entrerà nel vivo con il consueto brindisi inaugurale, nel cortile del Palazzo Baronale. Saranno presenti il sindaco Fabrizio Demelas, la giunta e le autorità civili, religiose e militari, in un momento che sarà accompagnato dalle voci del Coro Polifonico Santa Croce e dell’associazione Folclorica Sorso, e che si chiuderà con la sfilata “Impronte di donna” della stilista Antonella Fini. Dopo il brindisi, la manifestazione proseguirà con il “Concerto per Calici di Stelle” nella chiesa di Santa Croce, in via Cappuccini, special guest i Tenores di Bitti che si esibiranno insieme al Coro polifonico Santa Croce, ai Madrigalisti Turritani e al Gruppo Ermosuras.

Il cuore pulsante della manifestazione saranno le vie del centro, dove gli angoli più suggestivi della città faranno parte di in un percorso del vino e nel gusto, accompagnato da una variegata proposta di intrattenimento. Gli spettacoli con musica e artisti si terranno in diversi punti della città: nel piazzale della Stazione, in corso Vittorio Emanuele, al Palazzo Baronale, in piazza Cavour, via Marconi, piazza Sant'Agostino, piazza Bonfigli, viale Umberto e piazza San Pantaleo. Lungo il percorso saranno presenti gli stand delle sei cantine protagoniste di questa edizione: con il carnet di degustazione si potranno gustare i vini di Tenute Dettori, Cantina Nuraghe Crabioni, Corona Ruja, Tenute Antonio Carta, Cantina Sorso-Sennori e Azienda vitivinicola Schintu. Il kit (15 euro), comprende 7 ticket (uno per ogni cantina e uno per il moscato), calice e portacalice a tracolla.

Il centro della città sarà palcoscenico di eccezione dello spettacolo “Stelle d’inchiostro” e del teatro del fuoco “Saman” della Compagnia Shedan Theater, del “Neon Bubbles show” di Irina Kizlo), della parata Th White, e dello spettacolo pirotecnico finale in piazza San Pantaleo.

© Riproduzione riservata