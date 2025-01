La notte bianca nel paese di Sennori arriva domenica 5 gennaio dalle ore 15.30, con la “Befana alla cava” un evento che si svolge nella ex cava di tufo, un ambiente suggestivo allestito per l’occasione. Si inizia con l’arrivo della Befana, tanti giochi, dolci e divertimento per bambine e bambini, si prosegue con Animabimbi Magorì e infine con lo spettacolo dei mangiafuoco.

A seguire le degustazioni enogastronomiche di 52 di Doc, che celebra l’Oro di Romangia, il moscato Doc Sorso-Sennori, con il vino moscato della Confraternita Moscato Sorso Sennori, gli stand della Proloco Sennori, del gruppo Janas Folk, di Su Turrone - torronificio artigianale di Antonio Conti e della squadra di pallacanestro di Sennori.

La manifestazione si chiude in bellezza con XMastone e tre DJ d’eccezione - Nazar, Nicola Contini e Fabrizio Careddu - che faranno ballare i presenti in una serata dedicata alla musica elettronica.

© Riproduzione riservata