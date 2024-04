A Sennori un corso di Primo soccorso pediatrico e manovre di disostruzione. Visto il successo delle precedenti edizioni e le numerose richieste pervenute, il Comune e l’assessorato ai servizi sociali organizzano un corso per genitori, familiari e per chiunque si occupi della gestione di bambini e bambine, dalla nascita fino all'adolescenza.

Saranno gli istruttori qualificati ad impartire lezioni teoriche e pratiche su sicurezza e prevenzione in culla, in strada, tra le mura domestiche, in acqua e a tavola come, per esempio, passare dal latte al cibo solido conoscendo alcuni piccoli accorgimenti per la prevenzione dell’ostruzione delle vie aeree.

Il corso si terrà nella giornata di sabato 13 aprile dalle 9.30 alle 12.30 presso il Centro culturale “A.Pazzola” in via Farina e sarà aperto a tutti, con priorità per gli abitanti di Sennori. Al termine del percorso di formazione verrà consegnato un attestato di partecipazione.

© Riproduzione riservata