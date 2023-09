L’Associazione Costituente per Sassari ha organizzato un seminario dal titolo “I corridoi umanitari” che ha per relatore l’ex ammiraglio Oreste Molino, esponente della Comunitá di Sant’Egidio di Sassari. L’appuntamento è per domani alle 18.30, nella sede della Costituente in viale Umberto 122. Il convegno è aperto a tutti ad ingresso libero.

Verranno affrontati alcuni temi: cosa sono i corridoi umanitari, quali sono gli esempi in Italia, quali le condizioni per attuarli, Sassari può essere il terminale di un corridoio umanitario?

La Costituente per Sassari è una libera associazione, di liberi cittadini, che ha assunto come principale missione quella di costruire “Un Progetto per Sassari” elaborato attraverso la partecipazione diretta dei cittadini e in particolare di tutte quelle realtà istituzionali, sociali, culturali, produttive, sindacali, ecc. che rendono viva la città.

“L'associazione è espressione di democrazia partecipata e favorisce la condivisione delle soluzioni che riguardano la nostra città – spiegano - L’Associazione è aperta a tutti i Cittadini che vogliano impegnarsi per perseguire gli obiettivi del miglioramento della Città nei suoi vari aspetti, contribuendo con il proprio impegno, nell’ambito delle loro esperienze e possibilità”.

