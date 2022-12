Nasce a Sassari la prima Centrale operativa di Risposta del Numero Unico Europeo 112 della Sardegna. Per i cittadini la possibilità di non districarsi più tra i vari numeri di emergenza, l’unico riferimento da chiamare sarà il 112, saranno poi gli operatori a prendere in carico la chiamata e smistarla alle centrali di secondo livello.

Questa mattina l’inaugurazione al Padiglione I del complesso sanitario di Rizzeddu alla presenza dell'assessore regionale alla Sanità Carlo Doria, il presidente del consiglio regionale Michele Pais, il Prefetto di Sassari Paola Dessì, il comandante provinciale dei carabinieri di Sassari Colonnello Massimiliano Prichiazzi, il Questore di Sassari Claudio Sanfilippo, il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Sassari Gianfrancesco Monopoli e il comandante della Capitaneria di Olbia, Rosario Morello.

Nei primi 15 giorni dall’adozione del Numero Unico di Emergenza 112 nel distretto telefonico di Olbia, le chiamate ricevute sono state 1541 con una media giornaliera di 103 richieste, trattate mediamente in poco più di 1 minuto e 30 secondi. La metà di queste (763) sono state filtrate in autonomia della Centrale operativa di Sassari, l’altra metà tramite le stazioni competenti di secondo livello: il 78% all’Emergenza Sanitaria, il 17% alle Forze dell’ordine, il 5% ai Vigili del fuoco.

Il direttore generale dell'Azienda Regionale per l'Emergenza Urgenza della Sardegna, Simonetta Cinzia Bettelini e la Project Manager NUE112 Michela Cualbu hanno illustrato le attività svolte nella fase di avvio della prima Centrale NUE112. A Sassari il servizio partirà il 31 gennaio prossimo, dal 14 febbraio, il nuovo numero sarà introdotto nei distretti di Oristano e Nuoro e infine dal 28 febbraio nel cagliaritano.Rimarranno sempre attivi tutti gli altri numeri di emergenza per contattare i soccorsi sanitari (118), vigili del fuoco (115), carabinieri (112), polizia di Stato (113) e capitaneria di porto (1530). Tutte le chiamate, qualsiasi numero di soccorso l’utente comporrà, confluiranno nella CUR NUE112 di Sassari.

© Riproduzione riservata