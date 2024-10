E' il quartiere all'ingresso della città da Viale Italia. Con richieste ben precise alla Giunta comunale di Sassari. Ieri l'assessore alla Pianificazione, mobilità e traffico Massimo Rizzu ha incontrato il comitato del quartiere Rizzeddu-Monserrato presieduto da Gianni Pinna. Il comitato al gran completo ha passeggiato con l'assessore illustrando i problemi e le criticità da risolvere quanto prima.

Diverse richieste riguardano la circolazione: eliminare il cordolo e la pista ciclabile di via Parigi ristabilendo il doppio senso di circolazione per evitare l'aumento del traffico; realizzare il doppio senso di circolazione in uscita da via Madrid verso via Rockefeller; realizzare una rotatoria tra via Parigi e via Washington.

Altro punto dolente le tante barriere architettoniche presenti nel quartiere che ostacolano i residenti, molti dei quali anziani e con problemi di deambulazione.

Il Comitato di quartiere ha anche lanciato la proposta di un concorso d'idee per sistemare la piazza prospiciente la chiesa di San Giovanni Bosco.

