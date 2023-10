Uno strumento prezioso per le attività di prevenzione della cecità.

Giovedì, in occasione della Giornata Mondiale della Vista, verrà presentata a Sassari l'Unità Mobile Oftalmica, concessa dall'Agenzia Internazionale per la prevenzione della cecità IAPB Italia, all'Unione Italiana ciechi e IAPB di Sassari.

Dallo scorso settembre la sede territoriale di Sassari ha la gestione operativa per lanciare iniziative e attività di prevenzione della cecità che interessano la Regione Sardegna: il mezzo è a disposizione delle Sezioni Territoriali UICI sarde, dei Comuni e delle scuole.

L'Unità Mobile Oftalmica sarà in servizio a Sassari in piazza d'Italia dalle 9 alle 13 e offrirà lo screening gratuito e informazioni utili per riconoscere e prevenire le patologie visive. Le visite saranno predisposte in ordine d'arrivo.

