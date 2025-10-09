Il nome fa il verso alla celeberrima manifestazione di Monaco di Baviera, ma a Sassari prevale l'aspetto goliardico, pur tenendo alta la qualità delle birre e della musica. Sabato a partire dalle 18.30 e domenica gli Orti di San Pietro brindano all’autunno con l’Ortoberfest.

Una festa che diventa un’esperienza culturale e collettiva, dove la convivialità incontra la ricerca musicale e gastronomica.

Il nome goliardico scelto dagli organizzatori unisce due mondi brassicoli di grande valore: la leggendaria Hofbräu di Monaco, simbolo della tradizione birraria tedesca, e la Birra Isola di Thiesi, eccellenza artigianale sarda pluripremiata.

Ad aprire sabato la rassegna i Mambo Django, con le sonorità eleganti e trascinanti del jazz manouche. A seguire i Dance Craze, esplosione di ska-revival e rocksteady.

Domenica apertura già alle 10 del mattino con il Wonder Market, un mercatino dedicato al vintage, all’artigianato di qualità e alle autoproduzioni locali, dove curiosare tra oggetti unici, design, e creazioni handmade. Durante tutta la giornata si alterneranno anche laboratori e attività per bambini.

Dall'ora di pranzo i live, con La Quarta Classe, formazione folk punk nata in Sardegna, Spacca il Silenzio!, il duo bolognese che ha collaborato con Lucio Dalla e Vasco Rossi. Chiude la serata l’esplosione tropicale dei Los Picaflores de la Isla: calypso, cumbia e buona follia mediterranea in un set travolgente che profuma di mare e allegria collettiva.

