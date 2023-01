Barelle equiparate ai posti letto a Sassari.

Lo denuncia la consigliera regionale M5s Desirè Manca: «Al peggio non c’è mai fine, l’Aou di Sassari ha autorizzato la permanenza delle barelle in quasi tutti i reparti ospedalieri. Proprio così, le barelle, che dovrebbero servire esclusivamente per accompagnare i malati al piano vi potranno anche rimanere per giorni e sostituirsi ai posti letto aggiuntivi», afferma.

Il «provvedimento della vergogna», così lo chiama la pentastellata, è stato adottato lo scorso 10 gennaio e riguarda «il numero massimo di barelle allocabili nei reparti del Padiglione Sud SSA e del Dipartimento Internistico».

Dal 10 gennaio, spiega Manca, «in Clinica Medica possono sostare tre barelle, altre tre in Medicina Interna, così come in Geriatria e Patologia Medica». Ancora: una in Gastroenterologia, due in Medicina d’urgenza e Nefrologia.

Una decisione presa per decongestionare i locali del Pronto soccorso, spiega Manca, che osserva: «Le barelle che intasano i locali del Pronto soccorso e che dovrebbero essere utilizzate per trasportare i pazienti nei reparti vengono equiparate a posti letto. Così, il caos presumibilmente riguarderà l’intero ospedale».

E non finisce qui: in casi d'emergenza, se si dovesse verificare il superamento dei 15 pazienti in area boarding del Pronto soccorso, «sarà autorizzata la momentanea quarta barella nei reparti».

«Nel frattempo – ironizza Manca tornando su una sua vecchia polemica - le tv potranno trasmettere i film a pagamento in programmazione su Sky e i dipendenti godere di trattamenti estetici, come manicure e taglio e piega, in convenzione.

