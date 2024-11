Tradizione e innovazione. La tradizione è rappresentata dalla realizzazione e utilizzo dei pupi siciliani, le marionette che rappresentano soprattutto cavalieri in armatura e dame. L'innovazione è che lo spettacolo è “a scena aperta”, si vedono i pupari che muovono i fili per animare i personaggi. L'appuntamento è per venerdì alle 20.30 nello Spazio Tev di Theatre en Vol con la compagnia Figli d’Arte Cuticchio che porta sul palco “La pazzia di Orlando ovvero il meraviglioso viaggio di Astolfo sulla luna”.

Sono trascorsi più di vent’anni da quando Mimmo Cuticchio incantò Sassari con “Il Cunto”, spettacolo sulle gesta del valoroso paladino Orlando, dove i temi musicali della battaglia si univano alla sua possente vocalità capace di interpretare oltre quaranta personaggi.

Questa volta saranno gli eredi Giacomo Cuticchio, Giuseppe Graffeo e Tania Giordano a far rivivere coi pupi le mirabolanti avventure dei Paladini di Francia, l’epopea guerresca tra Mori e Cristiani, incanti e incantesimi di mostri e maghi, l’amore tra Angelica e Medoro, la conseguente perdita del senno di Orlando, e suo cugino Astolfo che sull’Ippogrifo raggiungerà la luna per recuperarlo.

L'appuntamento è inserito nel cartellone della rassegna teatrale di Theatre en Vol “Tra sogno e realtà”.

