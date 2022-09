Un nuovo parco per cani sorgerà per la prima volta a Santa Maria Coghinas, ma servirà anche per tutto il territorio della bassa valle del Coghinas.

L'Amministrazione comunale ha ricevuto un finanziamento ministeriale di circa 50mila euro.

L'opera è ubicata a lato della cittadella sportiva ed è quindi facilmente raggiungibile dagli amici a quattro zampe e dai loro padroncini. I lavori sono iniziati da qualche giorno, con grande soddisfazione nella cittadina.

"Ci saranno giochi, fontane e panchine - spiegano il sindaco di Santa Maria Coghinas Pietro Carbini e l'assessore delegato alla Tutela degli animali Ambra Piga -. Sarà quindi anche un luogo per socializzare, oltre a far divertire i nostri simpatici animali. Quella del parco per i cani era una richiesta che avevano inoltrato tanti cittadini alla nostra Amministrazione".

"Ora le loro richieste saranno esaudite - concludono - e per noi amministratori è un altro punto compiuto del nostro programma".

