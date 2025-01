Un sistema di parchi per incrementare le aree verdi, gli spazi di incontro e gioco per bambini e adulti nel territorio comunale di Porto Torres.

Il progetto, che interessa le cosiddette zone C1/2, tra via Gramsci e via della Libertà, si sta portando a compimento e nei prossimi giorni è prevista l’apertura del parco di via Montale, con ingresso anche in via Manzoni. La somma a disposizione del Comune per l’intervento è di 338.572,51 mila euro, risorse derivanti dalla misura compensativa ottenuta dalla società Anemone Sol srl, che dovrà insediare un impianto fotovoltaico da circa 17 Mw, per la produzione di energia elettrica da fonte solare nella zona industriale.

Il piano di riqualificazione, che si inserisce in un progetto più ambio di rigenerazione delle aree verdi, consente di migliorare il decoro e la fruibilità di alcune zone urbane. In questo caso si è intervenuti nelle aree tra via Balai, a nord, via Emilio Lussu e via Sandro Pertini. I parchi sono corredati di giochi, panchine, tavoli picnic e un sistema di videsorveglianza per un controllo e una vigilanza diretta ad evitare azioni vandaliche e situazioni di degrado.

© Riproduzione riservata