L’amministrazione comunale di Porto Torres inaugura domani, giovedì 20 febbraio, il nuovo parco attrezzato situato tra via Montale e via Manzoni. Un’area verde destinata ai bambini e alle famiglie, dotata di nuovi giochi e panchine.

L’apertura del parco, al cui interno si trovano percorsi, aree verdi e spazi ricreativi, sarà salutata alla presenza delle alunne e gli alunni delle classi 5A e 5B dell’istituto scolastico “Borgona” e della 1C e 2A della scuola “Dessì” invitati a inaugurare l’area che resterà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 19.

L’intervento rientra nel più ampio progetto di riqualificazione delle aree verdi, con l’obiettivo di migliorare il decoro e la fruibilità di alcune zone urbane. In questo caso si è intervenuti nelle aree tra via Balai, a nord, via Emilio Lussu e via Sandro Pertini.

I parchi sono corredati di giochi, tavoli picnic e un sistema di videosorveglinanza per una vigilanza diretta ad evitare azini vandaliche. All’inaugurazione saranno presenti il vicesindaco Alessandro Carta e l’assessora ai Lavori Pubblici Gavina Muzzetto.

