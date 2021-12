Un grande centro sportivo, in via Lombardia, in prossimità delle scuole cittadine per una nuova offerta di servizi alla comunità di Porto Torres.

L’amministrazione comunale ha deciso di realizzare una maxi struttura sportiva, per un importo di circa 6 milioni di euro, completa di piscina dotata di copertura amovibile per renderla fruibile anche d’estate, con all’interno dei percorsi per passeggiate e punto di ristoro, provvista di una club house con annessi spogliatoi, un anfiteatro e un campo di calcio a 8, campi da padel e un campo polivalente di basket e pallavolo.

Nel rispetto degli obiettivi della maggioranza, il Comune ha stabilito di affidarsi ad uno strumento di partenariato tra pubblico e privato per costruire l’opera sportiva, una proposta presentata da un’Associazione temporanea d’impresa (Ati), costituita tra il soggetto realizzatore dell’opera (la società Tipiesse), il soggetto gestore e la banca che dovrà finanziare la costruzione dell’impianto. Il loro compito sarà quello di progettare, costruire, gestire e manutenere l’intero centro sportivo per 20 anni.

L’Ente comunale parteciperà con la concessione d’uso del suolo pubblico e il pagamento di un canone, presumibilmente, di 200mila euro l’anno. La proposta è stata presentata in commissione consiliare allo Sport presieduta da Antonello Cabitta.

“Questa è una grande opportunità per la città che intende cambiare rotta sulla valorizzazione e sulle modalità di gestione delle strutture sportive – spiega Cabitta-. L’impianto verrà realizzato nei terreni in parte in uso al Liceo sportivo e, quindi, per offrire anche alla scuola l’utilizzo del centro, in parte nelle aree di proprietà del comune di fronte al Villaggio Satellite”.

© Riproduzione riservata