Tutto pronto per il percorso gastronomico, accompagnato da musica dal vivo per le vie della città, nel cuore di Porto Torres. Domenica 5 gennaio, nei locali aderenti del centro cittadino, a partire dalle 12, si svolgerà l'evento "Calici di Natale", un viaggio tra i diversi bar e ristoranti, oltre venti esercenti che hanno aderito all’iniziativa e che proporranno piatti unici e vini esclusivi delle cantine tra le più famose e prestigiose. Il tutto organizzato con la formula del ticket e i menù proposti dai singoli stand che forniranno gli accessori – tracolla, calice e mappa delle attività- così da poter scegliere la pietanza e il vino preferito. La scelta è varia e il sistema è collaudato, come nelle altre edizioni che hanno riscontrato grande successo. La musica animerà il corso Vittorio Emanuele e le principali piazze del centro. L’evento è organizzato dal Centro Commerciale Naturale Botteghe, con la collaborazione di bar e ristoranti di Porto Torres e con il patrocinio del Comune di Porto Torres.

© Riproduzione riservata