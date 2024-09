A Porto Torres si apre il Congresso cittadino del Partito Socialista Italiano, convocato per sabato 5 ottobre alle ore 10, presso la sede della Casa delle Associazioni, in via Principe di Piemonte.

L’appuntamento segna l'inizio di un nuovo percorso volto al riconsolidamento e al rilancio della base socialista nella città turritana, una realtà che, sebbene abbia vissuto anni di difficoltà, presenta molteplici potenzialità di sviluppo economico, a cui il Psi intende dare un contributo per valorizzare e promuovere iniziative tese a migliorare lo stato delle cose, a partire dal porto all’industria, passando per il turismo e i beni culturali.

La convocazione è stata indetta dal commissario cittadino Gavino Bigella, recentemente incaricato. Al Congresso parteciperanno anche i commissari provinciali Roberto Desini, Vinicio Tedde e Giorgio Mellis. L'invito è esteso a tutti i cittadini che si riconoscono nei valori e negli ideali della tradizione socialista.

