Sembrava un tornado quello che si è abbattuto per tutta la notte su Porto Torres. La città è stata letteralmente flagellata, per la furia dell'acqua e soprattutto del vento, le cui raffiche hanno persino superato i 130 chilometri all'ora.

Danni dappertutto, in ogni luogo e quartiere. Nel lungomare sradicati come fuscelli alberi che resistevano da decenni. Danni al porto, comprese imbarcazioni e segnaletica.

In via Romagnosi un robusto muro è crollato per una lunghezza di un centinaio di metri, invadendo parte della carreggiata. Nel quartiere Serra Li Pozzi hanno ceduto diversi pali della luce. Uno è caduto sopra un'auto in sosta. Cedimenti anche sulla bretella che da viale delle Vigne porta alla strada di Platamona. Ma potrebbero esserci ulteriori danni, occultati dall'oscurità.

Il muro crollato in via Romagnosi (L'Unione Sarda - Tellini)

La situazione è comunque drammatica, come non la si vedeva da parecchio tempo. Purtroppo la pioggia dovrebbe continuare anche in giornata. Ora si attendono seri provvedimenti e ordinanze da parte delle istituzioni.



© Riproduzione riservata