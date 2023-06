Il primo stendardo della Madonna “Madre di luce dei bambini mai nati” verrà benedetto nella parrocchia della Beata Vergine della Consolata, a Porto Torres. La cerimonia religiosa si terrà lunedì, 5 giugno alle 18.30, in occasione della messa solenne celebrata dal sacerdote, don Gavino Sanna per rendere omaggio alla Madonna simbolo del bambini mai venuti al Mondo o scomparsi prematuramente dopo la nascita, un’onda di luce con decine di candele accese nella chiesa, per sentirsi idealmente uniti e dar voce all’auspicio che nessuna madre o famiglia si senta sola di fronte alla morte di un bambino.

Nella chiesa anche il quadro raffigurante l’immagine della Madonna con i piccoli angeli attorno, una rappresentazione benedetta dal parroco don Sanna. Lunedì prossimo sarà un giorno speciale per i fedeli che in occasione del settimo anniversario dell’apparizione, assisteranno alla benedizione del primo stendardo realizzato da una delle parrochiane, Maria Regina Deriu, con l’immagine della Madre di luce.

© Riproduzione riservata